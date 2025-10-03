İstanbul Kadıköy’deki 24 Ocak’ta Tarihi Salı Pazarı’nda bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin katil zanlısı 4 çocuk, dün ilk kez hakim karşısına çıktı.



Kartal’daki Adalet Sarayı’nda görülen 5’inci duruşma, son derece gergin ve olaylı geçti.



ÜZERİNE YÜRÜDÜLER



Sanık avukatlarının mahkeme heyetine müvekkilleri için “kaynaştırma raporu” (düşük zeka engeli) sunması üzerine salonda tansiyon bir anda yükseldi. Sanık avukatlarının “engelli raporu”yla katilleri kurtarmak istediğini belirten Minguzzi ailesi ve yakınları büyük tepki gösterdi.



4 sanığın çapraz sorgusu sırasında anne Yasemin Minguzzi ayağa kalkarak sanıklar doğru hareketlendi. Bunun üzerine sanıklar da Yasemin Minguzzi’nin üzerine yürüdü.Yaşanan gerginliğin ardından bazı aile üyeleri fenalaşırken, anne Minguzzi salonu terketti, mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. Minguzzi salondan çıkarken “Mahvedeceğim onları” diye bağırdı.



24 YIL İSTENDİ



Tartışmalar koridorlarda da devam etti. Minguzzi ailesi, sanık avukatlarına tepki gösterdi. Savcı, Minguzzi’yi bıçaklayarak tekme atan 2 çocuk için 24’er yıl hapis istedi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek duruşma 21 Ekim’e ertelendi.



ALINAN RAPOR ANNEYİ ÇILDIRTTI



Katiller için alınan engelli raporuna çok sinirlenen Yasemin Minguzzi, duruşma salonunu terk ederken yüzünde büyük öfke ifadesi vardı.



KAYNAŞTIRMA RAPORU NEDİR?



Milli Eğitim Bakanlığı’nın, IQ düzeyi 60-90 arasında olan, dikkat dağınıklığı ve öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için verdiği bir belgedir.