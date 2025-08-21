Ankara'nın Keçiören ilçesinde 10 Ağustos'ta yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada öldürülen Hakan Çakır'ın (22) ailesi ölüm tehditleri almaya devam ediyor.

Baba Şahin Çakır'a gelen mesajlarda kendisini ve diğer çocuklarının ve eşinin öldürüleceğine dair mesajlar atıldı.

İŞTE O MESAJLAR

Haber Global'de yer alan habere göre tehdit mesajlarında şu ifadeler kullanıldı:

"Oğlun öldü, mezarında bile rahat bırakmayacağız kızını sokağa çıkartmayacağız. Kafasını ezeceğiz. Evlat acısı çek hep. Geberik gideceksiniz. Mezarında bile rahatlık vermeyeceğiz.

Oğlunu öldürdük sıra sende ve ailende. Oğlunun yanına gömeceğiz hepsini. Kafasını kesip üzerine işeyeceğiz. Daha yeni başlıyoruz öyle değil mi? İstersen bütün dünyayı ayağa kaldır ama bir şey değişmeyecek.

Ben 'Kaddafi' şehidini … evlatları oğlunuzu öldüren kişi benim kuzenim. Eğer şikayetçi olursanız önce oğlunuzun mezarını … sonra sizi … şehidini vatanını bayrağını … o ağlayan annesinin boğazını keseceğim."