Belce ÖRÜ ERÇİN

Bir yandan İsrail’in Filistin’deki zulmü tüm hızıyla devam ediyor, insanlar açlık ve savaş nedeniyle hayatını kaybediyor, bir yandan da Türkiye-İsrail ortaklarında yeni şirketler doğuyor, iki ülkenin ticari ortaklıkları artıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre yılın ilk yedi ayı itibarıyla kapanan şirket sayısı 16 bin 582, kooperatif sayısı 529, gerçek kişi ticari işletme sayısı ise 9 bin 363’e ulaştı. Aynı dönemde kurulan şirket sayısı 62 bin 14, kooperatif sayısı 1.146, gerçek kişi ticari işletme sayısı ise 9 bin 908 oldu. TOBB verilerinde Türkiye’nin İsrail ile ekonomik ilişkilerinin sürdüğü bir kez daha ortaya çıktı. Sadece temmuz ayında 2 İsrail ortaklı yabancı sermayeli limited şirket, ocak ile temmuz ayları arasında ise İsrail ortaklı 10 şirket kuruldu.

450 MİLYON DOLARI AŞTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı sermayeli firmalar arasında yaklaşık 550 kadar İsrail menşeili firma var. Bunların bir kısmı Türkiyeli ortaklarla faaliyet gösteriyor. Yabancı sermaye listesindeki bu firmaların 450 milyon doları aşkın yatırımları görünüyor..

Ticaret Bakanlığı’ndan daha önce yapılan açıklamada, “Türkiye, 2 Mayıs 2024’ten itibaren İsrail ile ithalat ve ihracat işlemlerini tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurmuştur” ifadeleri kullanıldı. Bakanlığın sitesinde şu ifadeler yer aldı: “Türkiye, İsrail’le ticareti durdurarak 2022’de 9.5 milyar, 2023’te 7 milyar dolar dış ticaret gelirinde feragat etmiştir. 2 Mayıs 2024’ten itibaren İsrail ile ticaret sıfırlanmıştır.”

Ticarete devam etmesi eleştirildi

Türkiye, geçen yıl mayıs ayından bu yana İsrail’e yönelik ticaret yasağını tam anlamıyla uygulamamakla eleştiriliyor. Bu süreçte ticaretin Yunanistan gibi üçüncü ülkeler üzerinden sürdüğü, Türk ürünlerinin İsrail’e farklı ülkelerden ve Filistin Yönetimi üzerinden sokulduğu gibi iddialar hem basında hem sosyal medyada dile getirildi. Bu iddialar Ticaret Bakanlığı tarafından yalanlanmıştı.