Teröristbaşı Öcalan’ın İmralı’daki sekretaryasında yer alan ve yakın zamanda tahliyelerine karar verilen Mavi Çarşı katliamı faili Çetin Arkaş doğudan batıya il il dolaşıp halk buluşmaları adı altında toplantılar düzenlemeye başladı.

1991 yılında yaşanan ve 8’i kadın 1’i çocuk 12 kişi öldüğü, 14 kişinin de yaralı kurtulduğu olay nedeniyle yargılanıp ağırlaştırılmış müebbet hapis alan Çetin Arkaş infazı tamamlandığı için tahliye edilmişti. Arkaş, yeni açılım sürecinde Batman’da Demokratik Kurumlar Platformu adı altında gerçekleştirilen katıldığı bir toplantıya katıldı.

VARLIĞIMIZI İNKAR ETMEYİN

Toplantının yapıldığı salona terörist başının posterleri asılırken yanına da “Özgür düşünce, özgür Önder, özgür halk” ile “Demokratik çözüm için Önderliğin yolu barışın yoludur” pankartları asıldı. Toplantıda uzun süre tutuklu kalan Apo’nun avukatı eski milletvekili Ayla Akat Ata ile avukat Suzan Akipa da konuşmacı oldu. Salonda sık sık Öcalan sloganları atıldı. Arkaş konuşmasında şunları söyledi:

“Bir barış olacaksa Önder Apo tutsak olmayacak, kendisi de burada olacak. Önder Öcalan artık sürece çok daha aktif katılabilmeli. İstediği kişiyle istediği zaman görüşme imkânına kavuşabilmeli. Önderlik artık sürece çok daha aktif katılabilmeli, istediği kişiye istediği zaman görüşme imkanına kavuşmalı.”

Arkaş, umut hakkını ‘açılım sürecinde kırılmaya götüren bir nokta’ sayıp örtülü tehditle savurdu. Siirt’te de benzer bir toplantıya katılan Çetin Arkaş, “İnat ettiğimiz özgürlüktür. Osmanlı 300 yıldır toprak kaybede kaybede bu noktaya geldi. Bazıları bunu fark ediyor. Bu nedenle de bu süreç başladı. Türk halkı da en az Kürt halkı kadar acı çekmiştir. Karşı olduğumuz devlet politikasıdır. Türk halkı ile birlikte el ele birlikte yaşamak isteriz. Asker-polis annelerinin acılarını paylaşıyoruz. Onlar da bizim acılarımızı anlasın.”

Çetinkaya katliamı: Ölenlerden 8’i kadındı

Çetin Arkaş, çözüm süreciyle birlikte 30 yılını tutuklu geçiren çok sayıda PKK’lı gibi özgür kaldı. Arkaş, 25 Aralık 1991’de İstanbul Bakırköy’deki izinsiz gösteride Çetinkaya Magazası’nın molotofkokteyli ile kundaklanmasının sorumlusu olarak yargılandı ve mahkum oldu. Dönemin OHAL Valisi Necati Çetinkaya’nın ailesine ait mağazada çıkan yangında 8’i kadın 1’i çocuk 12 kişi öldü. 14 kişinin yaralı kurtulduğu olayla ilgili olarak 47 kişi yakalandı.

Veysi Aktaş

Aktaş’ın akrabası da toplantılara katıldı

Mardin’in Kızıltepe İlçesinde düzenlenen benzer bir toplantıya ise, CHP’li belediyelere operasyonların kilit ismi itirafçı Aziz İhsan Aktaş’ın akrabası Veysi Aktaş katıldı. Aktaş da, Apo posterlerinin asılı olduğu salondaki konuşmasında, “Norm dışı güçler var. Bu kesimler müdahale ediyor. Halen devlet içinde de hakimler. Bunlara karşı örgütlenmemiz gerekiyor” dedi. İstanbul’da da bir toplantıya katılan Aktaş, “Önderliğin Kürt olması ya da sosyalizmi bugün sürükleyen insanın Kürt olmasını kabullenemiyorlar, küçümsüyorlar” dedi.