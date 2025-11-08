'Yüzükler Efendisi' serisiyle yıldızı parlayan İngiliz aktör Orlando Bloom ile Amerikalı şarkıcı Katy Perry ayrıldı. Çiftin 4 yaşında Daisy Dove adında bir kızı var.

Şu an Kanada eski Başbakanı Justin Trudeau ile birlikte olan Perry, son şarkısı 'Bandaids'de Orlando Bloom'la biten aşkını anlattı.

"Tanrı şahidim, denedim" sözleriyle başlayan parça, Katy Perry'nin ilişkiyi kurtarmak için gösterdiği çabanın karşılıksız kaldığını ima ediyor.

ESKİ BAŞBAKANLA BİRLİKTE

Klipte yüzüğünü lavaboya düşürmesi, nişanın sona erişini sembolize ediyor.

"Kalbimdeki yaraya sadece bant yapıştırdım" diyen Perry, "Yine olsa yine yaşardım" diyerek pişman olmadığını söylüyor.