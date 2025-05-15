İHALE İLANI

KAVAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

10 ADET TAŞINMAZ SATIŞI VE 1 ADET TAŞINMAZ KİRALAMA

SATIŞ YAPILACAK YERLER

S.no Mahalle Ada Parsel m² m² Birim Fiyatı

( TL) Muhammen Bedel

( TL ) Geçiçi Teminat %3

( TL ) İhale Tarihi Dosya Bedeli İhale Saati

1 Demirci 101 83 2540,02 ₺125,00 ₺317.502,50 ₺9.525,08 27.05.2025 ₺1.000,00 11:10

2 Hacıllı 101 118 4209,36 ₺2.200,00 ₺9.260.592,00 ₺277.817,76 27.05.2025 ₺1.000,00 11:20

3 Çukurbük 123 153 398,91 ₺500,00 ₺199.455,00 ₺5.983,65 27.05.2025 ₺1.000,00 11:30

4 Kazancı 188 3 1008,97 ₺500,00 ₺504.485,00 ₺15.134,55 27.05.2025 ₺1.000,00 11:40

5 Karaaslan 118 2 676,61 ₺350,00 ₺236.813,50 ₺7.104,41 27.05.2025 ₺1.000,00 11:50

6 Talışman 101 501 1042,87 ₺200,00 ₺208.574,00 ₺6.257,22 27.05.2025 ₺1.000,00 12:00

7 Talışman 101 399 1160,43 ₺200,00 ₺232.086,00 ₺6.962,58 27.05.2025 ₺1.000,00 12:10

8 Talışman 101 434 965,23 ₺130,00 ₺125.479,90 ₺3.764,40 27.05.2025 ₺1.000,00 12:20

9 Talışman 101 510 6795,77 ₺130,00 ₺883.450,10 ₺26.503,50 27.05.2025 ₺1.000,00 12:30

10 Talışman 101 513 1003,45 ₺250,00 ₺250.862,50 ₺7.525,88 27.05.2025 ₺1.000,00 12:40

Taşınmazlar ayrı ayrı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Artırma usulü ile yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen taşınmazların satış bedellerinden Katma Değer Kanununun 17.maddesinin 4.fıkrasının (r) bendi gereğince KDV’den muaf tutulacaktır.

Satış masrafları arsayı alan şahısa veya tüzel kişiliğe aittir.

KİRAYA VERİLECEK YERLER

S.no Mahalle Kiralanacak Yer İhale Süresi Muhammen Bedel Yıllık

( TL ) Geçiçi Teminat %3

( TL ) İhale Tarihi Dosya Bedeli İhale Süresi

1 Çakallı 159 ada 1 nolu parsel 3 yıl ₺5.000,00 ₺450,00 3.06.2025 ₺1.000,00 11:10

4-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler

1. Söz konusu ihaleler yukarıda belirtilen gün ve saatlerde, Kavak Belediyesi Mehmetpaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No 67 Kavak /SAMSUN adresinde bulunan, Kavak Belediyesi Belediye Binasının 3. Katında toplanacak olan İhale Komisyonunca (Belediye Encümenince) yapılacaktır. İstenen belgeler 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak hazırlanarak, ihale saatinde Belediye Encümenine, ihale dosyaları ile birlikte teslim edilecektir.

2. Geçici teminat; banka teminat mektubu (süresiz, limit içi ve şube limitini gösterir olması gerekmektedir) olarak verilebileceği gibi, nakit olarak Samsun/Kavak Belediyesi hesabına veya veznesine yatırılabilir.

3. İhale ile ilgili şartları içeren şartname ve ekleri, yukarıdaki adreste bulunan Kavak Belediyesi Mali hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 1.000,00 TL Bedel karşılığında temin edilebilir. İhale katılım dosyası için ; 27.05.2025 tarihli ihaleler için en geç 26.05.2025 tarihi saat : 17:00'a kadar , 03.06.2025 tarihli ihaleler için en geç 02.06.2025 tarihi saat : 17:00'a kadar müracaatlar yapılması gerekmektedir.

4. İhaleye gireceklerden istenilen belgeler;

5. İdare ihale saatinden önce ihaleyi iptal etme yetkisine sahiptir.

A) Gerçek Kişilerden :

1- Nüfus cüzdan Fotokopisi

2- İkametgâh belgesi (Kanuni ikametgah sahibi olmak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermek zorunludur.)

3- Noter tasdikli imza sirküleri (beyannamesi)

4- Geçici teminat (teminat mektubu / makbuz)

5- Temsil durumunda noterce tasdikli vekâletname ile noterden tasdikli imza sirküleri

6- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

7- Belediye’ye Borcu yoktur yazısı

8- İhale Katılım için Sözleşmeye ait ,Diğer Ödemeler ait Damga Vergisi ödeme makbuzları

9- Adli sicil belgesi

(B) Tüzel Kişilerden :

1- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından,Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

2- Noter tasdikli imza sirküleri,

3- Geçici teminat (teminat mektubu / makbuz),

4- Temsil durumunda noterce tasdikli vekâletname ile noterden tasdikli imza sirküleri,

5- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

6- Belediye’ye Borcu yoktur yazısı

7- İhale Katılım için Sözleşmeye ait , Diğer Ödemeler ait Damga Vergisi ödeme makbuzları

8- İkametgâh belgesi (Kanuni ikametgah sahibi olmak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermek zorunludur.)

9- Vergi levhası fotokopisi.

10- Nüfus cüzdanı fotokopisi. (Tüzel kişiliğin yetkilisinin/yetkililerinin olmalıdır.)