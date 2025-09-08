CHP’deki gelişmelerin kilit ismi haline gelen Gürsel Tekin, mahkeme kararı, parti binasına nasıl gideceği ve hakkındaki iddialarla ilgili olarak SÖZCÜ’nün sorularını yanıtladı:

“Parti binasındaki arkadaşlarımızla kucaklaşmaya gidiyorum. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından durdurulan mahalle seçimleri ve ilçe kongrelerinin devamını öngördü. Bu karar bizi çağrı heyeti olarak da meşrulaştırmıştır. İlçelerimiz doğası gereği bize başvuracaklar. Yani bizim bir arada olmak gibi bir görevimizin olduğunu parti yöneticilerinin bilmesi lazım.

RANDEVU İSTEMİŞTİM

Öfkeyle bazı arkadaşlarımızın böyle gereksiz laflar etmeleri doğrusu partiye çok zarar veriyor. CHP ilkeleri, tüzüğü neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Ben, genel başkandan randevu istemiştim. Cevap gelmedi. Oysa benimle görüşme olsaydı işler bu hale gelmezdi. Sabah 07.00’den önce yalnız il binamızda değil, eski il binamız önünde bile içeriye girmemi engellemek için hazırlık yapılmış. Aslında telaşı, kavgayı, öfkeyi gerektirecek bir şey yok. Biz, bu evin çocuklarıyız. Bir sıkıntı, sorun var. Sorunu artırmak değil, çözmek istiyoruz.

ÇATIŞMAYA GİTMİYORUZ

Bizleri il binasına sokmamak için arkadaşlarımız her türlü demokratik haklarını kullanabilirler. Çatışmaya girecek durumda değiliz. Biz, görevimizi yapacağız. Binaya saat 12.00’de gideceğiz.”

Gürsel Tekin’e, “Peki sizi sokmak istemezlerse tutumunuz ne olacak?” diye sordum. Yanıtı şöyle oldu: “Baba evine girmeme kimse engel olamaz, olmamalı. Beni il binamıza sokmayacak babayiğit de yoktur. Babamın evine beni sokmayacaklarmış. Olur mu böyle şey. Kim sokmayacakmış görelim. Yaşanan olayların sorumlusu ben değilim. Amacım bir an önce partimizi bu süreçten kurtarmaktır.”

Mal varlığımı yeni mi keşfettiler

Uzun yıllar dostluğu olan bazı gazetecilere de kırgınlığını belirten Tekin, mal varlığıyla ilgili iddiaları da şöyle yanıtladı:

“Çağrı heyetinde yer alınca ayıp ve çirkin şeyler ortaya atıldı. 11 şirketimin olduğu, 300 dairemin bulunduğu, 17 tripleks villam, 15 akaryakıt istasyonumdan söz edildi. 15-20 yıldır dostluğum olan ofisime gelip giden bu arkadaşlar mal varlığımı yeni mi keşfettiler. Biri 1990’larda, diğeri 2019’da edindiğim iki dairem, eşimin bir dairesi bir de otomobilimiz var. 30 yıldır krediyle geçiniyorum. Yarından itibaren başka cümle kullanılırsa kendilerini üzerim.”

Özgür Çelik ile kucaklaşacağız

Tekin ayrıca, “Kongre süreciyle ilgili hukuki bir sorun var. Bu sorun nedeniyle görevlendirildik. Tüzüğümüze uygun şekilde eksikliklerin giderilmesine çalışacağız ve yarın (bugün) gittiğimizde il başkanımız Özgür Çelik kardeşimiz ve partinin diğer yöneticileriyle kucaklaşacağız” dedi.

Hiçbir suç ortaklığının parçası değilim, olmam

CHP’ye yönelik soruşturmalara da değinen Gürsel Tekin, hiçbir suç ortaklığının parçası olmadığını belirtti. Tekin, ama kimlerin suç ortaklığının parçası olduğunu, kimlerin kimlerin ofisine gittiğine bakılması gerektiğini ifade ederek, itirafçılar Aziz İhsan Aktaş’ın, Ertan Yıldız’ın arkadaşı olmadığını söyledi. Tekin, şöyle devam etti:

“Hayatım en sabırlı dönemindeyim. Yumuşak başlıyım ama uysal koyun değilim. Artık tahammül sınırlarımı zorlayan herkesi üzebilirim. AKP’nin kucağına oturduğum gibi çirkin sözler bile edildi. Bunlar çok çirkin sözler. Beni CHP il binasına sokmak istemezlerse bile ben girerim. Çünkü orası baba evi. Baba evine de elimi-kollumu sallayarak girerim. Yalnız il binasında değil, eski il binamızın, hatta ilçe binalarının önünde bile önlem alınıyor. Keşke bu kudretlerini belediye başkanlarımız götürülürken gösterseydiler.”

Saygı Öztürk, YSK üyeleriyle konuştu

YSK’nın CHP kararı işi biraz düzeltti

CHP, İstanbul İl Başkanlığı ve kurultaya ilişkin mahkeme kararlarını YSK’ya taşıdı. Mahkeme kararları YSK’da bazı değişikliklere uğradı. Kurul kararıyla ilgili yapılan bazı eleştiriler hakkında, kurulun bir üyesi SÖZCÜ’nun sorularını şöyle yanıtladı:

“YSK, farklı bir yönde karar verebilir miydi? Verebilirdi. YSK kararı işi biraz düzeltti. En azından kongre sürecini devam ettiriyor.”

Siyasi parti kongrelerine ilişkin mahkemelerin ve YSK’nın görevinin nerede başlayıp nerede bittiğine ilişkin bir ayrım olmadığına dikkat çeken YSK üyesi, “YSK, mahkeme kararının kabul edilen kısmını kaldırmadı. Kendi ilçe seçim kurulunun kararlarını, kongre süreci devam etsin diye kaldırdı” dedi.

PARTİLER DERNEK DEĞİL

YSK üyesi şöyle devam etti:

“Verilen kararlara bakıldığı zaman bir hukuki çerçeve oturtabiliyoruz ama bu duran kongreler durmaya devam etseydi o zaman seçim hukuku konusunda sıkıntılı durum olacaktı. Siyasi partiler normal bir dernek muamelesi görmemeli. Problem burada.”

CHP’nin YSK Temsilcisi: Partiler STK değil tek yetkili YSK

CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu’ndaki temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, siyasi partilerin sivil toplum kuruluşu olmadığını belirtti. Yakupoğlu, “1950 öncesinde siyasi partiler, Dernekler Kanunu hükümlerine göre kuruldu. Ama Siyasi Partiler Kanunu ile seçim kanunları ve Anayasa bunu düzenledi. İlçe Seçim Kurulu tarafından verilecek ‘kesin kararı’ anayasaya göre kaldırabilecek tek kurum YSK’dır” dedi.