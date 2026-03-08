Şarkıcı Burcu Güneş’in, Demet Akalın ve Ece Seçkin’e yönelik sert sözlerine İrem Derici’den yanıt gecikmedi. Sosyal medya üzerinden birbirini hedef alan sanatçılar arasındaki gerilim, karşılıklı ağır ithamlarla tırmandı. Burcu Güneş’in, meslektaşlarını "magazin gülü" ve "ergen" olarak nitelendirmesi üzerine İrem Derici, Güneş’e tıbbi yardım alma çağrısında bulundu.

"ÖNÜMÜ İLİKLEMİYORUM DÜĞME AÇIYORUM"

Tartışma, Burcu Güneş’in İrem Derici’ye hitaben "Adımı ağzına alırken önünü ilikle ve saygı duruşuna geç" demesiyle alevlendi. Derici, bu sözlere "Önümü iliklemiyorum, bir düğme daha açıyorum. Kendini Sezen Aksu sandı, aciz" diyerek tepki gösterdi. Derici, Güneş’in müzikal kariyerine yönelik iddialarını "yıllardır yerinde saydın" sözleriyle eleştirdi.

BOY TARTIŞMASI KAVGAYI BÜYÜTTÜ

Gerilimin bir diğer ayağını ise Burcu Güneş’in, Ece Seçkin’in fiziksel özelliklerine yönelik "Boyun kaç?" sorusu oluşturdu. İrem Derici, bu ifadeye olan öfkesini "Benim kız kardeşime boyunu soruyor, kendisi sanki selvi boylum. Bende kayışlar koptu" sözleriyle dile getirdi. Derici, meslektaşına yönelik eleştirilerinin az bile olduğunu savundu.

"GİT TEDAVİ OL MASRAFLAR BENDEN"

İrem Derici, polemiğin son aşamasında Burcu Güneş’in ruhsal durumuna vurgu yaparak sert bir teklifte bulundu. Derici, "Bak utanılacak bir şey değil, git tedavi ol. Seve seve masraflarını karşılarım" ifadelerini kullandı. Hiçbir "ligde" olmadığını iddia ettiği Güneş’e "renksiz, kokusuz" yakıştırması yapan Derici, sektörün Güneş’in gerçek yüzünü bildiğini iddia etti.