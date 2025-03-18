Batman’da Oto Galericiler Sitesi’nde iftar saatinde kavga eden iki kişiyi ayırmaya çalışan 26 yaşındaki genç, pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay Nasıl Gerçekleşti?

Olay, Pazaryeri Mahallesi'ndeki Oto Galericiler Sitesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü.

Çatışmayı durdurmaya çalışan Yakup Yürek, taraflardan birinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu başından vurularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yürek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, saldırıyla bağlantılı 3 şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü belirtti. Batman'da yaşanan bu acı olay, kentte büyük üzüntüye neden oldu.