Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef aldı. Özel’in “meyhane jargonu”yla konuştuğu iddia eden Erdoğan, “Biz üslup sorunu var zannediyorduk, meğer sorun bizatihi üslubuymuş” dedi.

GÜNEŞ MECLİS’TE

Erdoğan, sosyal medyada kıyafeti nedeniyle dalga geçilen AKP’li Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’ü ve beyaz tülbentli 100 kadını ağırladı. Eskişehir’den gelen kadınlar grup toplantısını izledi. Erdoğan da konuşmasını yapmadan önce AKP sıralarında Zeynep Güneş Akgün ile yan yana oturdu. Akgün; Erdoğan’ın kendisine yönelik sözleriyle gözyaşlarını tutamadı. Erdoğan “28 Şubat artığı kibirli alçak zihniyeti bugün bir kez daha lanetliyorum” dedi.

Zeynep Güneş Akgün (solda) - AKP Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan (sağda)

18 YIL AYNI FİYAT

CHP lideri Özgür Özel, deprem kentlerini ziyaretinde “Depremzedeye boş senet imzalatmaktan vazgeç, deprem konutlarından faiz alma” talebini dile getirmişti. Erdoğan “Son Kabine toplantısında konuyu enine boyuna değerlendirdik.

Yaptığımız 455 bin afet konutunun tüm altyapı bedellerini biz karşılıyoruz. İki yıl ödeme almayacağız. Vatandaşımız anahtarını teslim aldıktan iki yıl sonra ödemeye başlayacak. 18 yıl boyunca da aynı fiyatla ödeyecek. Konutlarımızı ortalama 1 milyon 890 bin liralık fiyatla vatandaşımıza sunacağız. 11 ilimizdeki vatandaşlarımız faizsiz, sabit fiyatlarla kavuşacak” diye konuştu.

