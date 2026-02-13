Kabine değişiminin ardından bakanların yemini sırasında Meclis'te yaşanan yumruklu saldırı gündemdeki yerini koruyor.

CHP'li Mahmut Tanal'a yumruk atarak burnunun kanamasına neden olan AKP'li Osman Gökçek kavganın hemen ardından Erdoğan'la tokalaştığı fotoğrafı "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı sonrasında bir araya geldik" notuyla paylaştı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek de oğlu ile Erdoğan'ın olduğu fotoğrafı "Neşeleri bol ve daim olsun inşallah" notuyla paylaştı.