TBMM'de İçişleri ve Adalet Bakanlarının yemin töreni sırasında CHP ve AK Parti grubu arasında gerginlik yaşandı. KAVGA SONRASI İLK AÇIKLAMA Adalet Bakanı Akın Gürlek, yemininin ardından X hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Adalet Bakanı olarak, milli iradenin tecelligahı olan Yüce Meclisimizin huzurunda yeminimizi ettik. Yemin töreninde yanımızda olan ve desteklerini bizden esirgemeyen kıymetli milletvekillerimize hassaten teşekkür ediyorum. Adaletin tecellisi adına milletimize ve devletimize hizmet yolunda kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam edeceğiz."

