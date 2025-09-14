Tekrar buluşmak için 25 yıl bekleyen İngiliz Kralı Charles ve Kraliçe Camilla, yakın çevrelerinin RadarOnline'a aktardığına göre evlerini bile ayırdı.

76 yaşındaki Kral, bu yılın başında kanser tehşisi sonrası tedavi görmeye başladı. Bu esnada Kraliçe Camilla da hep yanındaydı. Ancak bu birlikteliğin bir kandırmaca olduğu öne sürüldü.

Kraliyet çiftinin dostları, bu birlikteliğin esasen monarşinin imajını korumaya dönük olduğunu söylüyor. İkilinin evliliğinin kağıt üzerinde olduğunu, aynı evde bile kalamadıklarını belirtiyor.

RadarOnline'a konuşan kaynaklardan biri, “Kamuoyu önünde birlikte görünmeye özen gösteriyorlar ama perde arkasında tablo farklı” diye konuştu.

Kraliyet çiftinin evliliklerinin bir tür “görünüm ve imaj evliliğine” dönüştüğünü belirtti. Kaynaklara göre Camilla, çoğunlukla Wiltshire’daki Ray Mill evinde, eşinde uzak zaman geçiriyor.

Kral Charles ise Highgrove ya da Clarence evinde inzivaya çekilmeyi tercih ediyor. İkili, özel hayatlarını birbirlerinde uzak geçirmeyi tercih ediyor.

MASAL AŞKI TACA KADARMIŞ

Kraliyet çifti, yıllardan beri kaçamak ilişkileriyle dünya magazinin gündeminden düşmüyordu. Başka insanlarla evliyken bile birbirlerini bırakamayan, o zamanlar Prens ve Prenses olan çift şimdileri birbirlerine bakamıyor bile.

2005'te evlenen çift, yıllarca sağlıklı olduğu kadar medyatik bir ilişki yaşadılar, ancak kaynaklara göre ikilinin ilişkisi 2016 yılından sonra bozulmaya başladı.

Gerçek sebebi henüz bilinmese de, Camilla ve Charles'ın ilişkisi Charles'ın kral olarak 2022 tahta çıkması ardından iyice bozuldu. O günden sonra ikilinin masalsı aşkı, tam olarak noktalanmış oldu.

Şimdiyse o aşkın sadece fotoğrafları kaldı. Aile dostları olan kaynaklara göre ikilinin evliliği, sadece fotoğraflarda poz vermek üzerine kurulu.

ÇOCUKLARINI DA ALIP GİTTİ

Fotoğrafçı Chris Jackson, yaz aylarında Camilla’nın doğum günü portrelerini Ray Mill’de çekmişti ve açıklamasında onu “evinde, köpeğiyle mutlu ve rahat” olarak tasvir etmişti.

1,2 milyon dolarlık ev Camilla’nın 1994’te Andrew Parker Bowles’tan boşandıktan sonra aldığı mülktü

Çocukları ve torunları için de bir sığınak haline gelen ev, arkadaşlarının söylediğine göre Camilla için “tahtın baskılarından uzak bir dünyaya" dönüştü.

Yakınları Ray Mill evinin, Camilla için yalnızca bir ev değil özgürlüğün sembolü olduğunu vurguluyor.

Kaynaklar, “Kraliyet hayatının taleplerinden uzaklaştığı yer orası. Bu ev onun bağımsızlığını simgeliyor ve yıllar geçtikçe bu bağımsızlık duygusu daha da güçlendi” diye konuştu.

BİRLİKTELİĞİN TEK SEBEBİ: KANSER

Charles ile evlenmeden önce de Camilla burayı korumakta ısrar etmişti. İlişkilerinin başından itibaren ikisinin de kendi geri çekilme alanlarına ihtiyaç duydukları kabul edilmişti.

Bu düzen başlarda denge unsuru görülürken şimdi hayatlarının ne kadar ayrı yollara kaydığının göstergesi oldu.

Kraliyet ailesine odaklanan gazeteciler, çiftin kamuoyunda birlik içinde görünmeye devam ettiğini, özellikle de Kral’ın sağlık durumu nedeniyle bu imajın önemli olduğunu belirtiyor.

Ancak özel yaşamda Camilla’nın bağımsızlığa verdiği önem giderek artıyor. Bir kaynağa göre “Onlar birlikte görünmeye devam ediyor, ancak bu çoğu insanın 'evlilik olarak tasvir edeceği bir ilişki değil. Charles sağlığı ve görevleriyle meşgulken Camilla zamanını Ray Mill’de önceliklendiriyor. Bu aşamada onları bir arada tutan şey taç, sevgi değil" diyor.