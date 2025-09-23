Hülya Avşar'dan 2005'te, Feraye Tanyolaç'tan ise 2014'te boşanan, biten evliliklerinden Zehra (26) ve Hüseyin Kaya (18) adında bir oğlu, bir de kızı olan Kaya Çilingiroğlu, özel hayatıyla sıkça adından söz ettiriyor.

"MEHMET ALİ ERBİL'İN ESKİ SEVGİLİSİYMİŞ"

Geçen aylarda kızı Zehra'dan (26) bile küçük sevgilisiyle yakalanan Çilingiroğlu, bu ilişkiye dair bir süre sonra "Görüntülendiğim kız Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisiymiş. Bir de 22 yaşında. Öğrenir öğrenmez her yerden engelledim. Beni kullandı. Meğer o gece oraya basının gelmesini o istemiş, başkalarına aratmış. Ben bunları sonradan öğreniyorum. Benim üzerimden prim yapmaya çalıştı ama sanırım pek de amacına ulaşamadı. Telefon numarasını sildim, her yerden de engelledim" demişti.

60 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu bir süredir ise kendisinden 25 yaş küçük birisiyle aşk yaşıyor.

Önceki akşam Bebek'te ismini sır gibi sakladığı sevgilisiyle el ele görüntülenen Çilingiroğlu'nun keyfi bir hayli yerindeydi.