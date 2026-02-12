Fiona, ilk olarak bir kanocu tarafından uçurumun dibindeki kayalık alanda fark edilmişti. Uzun süre mahsur kalan koyun, gönüllüler tarafından düzenlenen zorlu bir operasyonla kurtarılarak İskoçya'daki Dumfries bölgesinde bulunan Dalscone Park adlı çiftliğe götürülmüştü.

SAĞLIĞINA KAVUŞMASI İKİ YIL SÜRDÜ

Çiftliğe getirildiğinde fazla kilolu ve bakımsız olan Fiona'nın toparlanması zaman aldı. Çiftlik yönetimi, koyunun doğum yapabilecek duruma gelmesinin yaklaşık iki yıl sürdüğünü açıkladı. Bu yılın başlarında hamile olduğu duyurulan Fiona, biri dişi biri erkek olmak üzere iki sağlıklı kuzu doğurdu.

Çiftlik sahibi Ben Best, Fiona'nın diğer koyunlarla bağ kurmakta zorlandığını belirterek yavru sahibi olmasının özellikle istendiğini söyledi. Best, "Tam anlamıyla sürüye karışamadı, genelde hep yalnız kalmayı tercih etti. Ona kendi küçük ailesini vermek istedik. Aradığımız şey o bağdı" dedi.

KUZULARIYLA HEMEN BAĞ KURDU

Yeni doğan kuzularıyla hemen güçlü bir bağ kurduğunu anlatan Best, Fiona'nın yavrularını sürekli yaladığını ve onlara büyük bir sevgiyle yaklaştığını ifade etti.

Çiftlik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Dünyanın en yalnız koyunu artık yalnız değil. Fiona'nın dün gece doğan iki yeni üyesini tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Artık 'dünyanın en iyi annesi' unvanını taşıyor" ifadelerini kullandı.

YAVRULARA İSİM ARANIYOR

Henüz isim verilmeyen kuzular için ziyaretçilerden öneriler gelmeye devam ediyor. Bazı kişiler, yavruların isimlerinin "Shrek" karakterinin çocuklarından esinlenerek seçilmesini öneriyor.

Fiona'ya bu isim, yıllar önce Yeni Zelanda'da tek başına yaşayan ve kurtarıldıktan sonra ünlenen başka bir koyuna ithafen verilmişti. Onu fark eden kanocu Jillian Turner, hayvanı ilk kez 2021'de gördüğünü ve bir yıl sonra hala aynı yerde olduğunu fark edince büyük şaşkınlık yaşadığını anlatmıştı.

MUHTEŞEM KURTARILIŞI BÖYLE ANLATTI

Turner, koyunun yününün zamanla aşırı uzadığını ve yere kadar sarktığını belirterek, "Sürü hayvanı için iki yıl yalnız kalmak büyük bir işkence olmalıydı. Yanından geçerken bizimle temas kurmak ister gibiydi" dedi.

Gönüllüler, ağır ekipman kullanarak koyunu dik yamaçtan yukarı çıkarmayı başarmış ve başarılı kurtarma operasyonu büyük yankı uyandırmıştı. Kurtarıldıktan sonra sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan Fiona, bugün yavrularıyla birlikte güvenli bir yaşam sürdürüyor.