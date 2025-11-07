10 yıl önce hayatını kaybeden Kayahan'ın kızı Beste Açar, Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk oldu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BABAM BUNA İZİN VERMEZDİ"

Babasının eski eşi İpek Açar'ın hem Kayahan soyadını hem de yeni eşi Alper Kömürcü'nün soyadını birlikte kullanmasına tepki gösterdi.

Kerimoğlu'nun "Bu seni rahatsız ediyor mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Babam hayatta olsaydı, buna izin vermezdi. Yeni bir evlilik yapıyorsan, o soyadı orada kalır. Kayahan'ın soyadıyla başka bir soyad yan yana gelemez."

İpek Açar, 2019 yılında Alper Kömürcü ile dünyaevine girmişti.

Açar, babasının vefatının ardından yaşadığı zorlu dönemi şu sözlerle dile getirdi:

"Babam vefat ettikten sonra çevremdeki birçok insanın maskesi düştü. Seviyormuş gibi yapan herkes bir bir ortaya çıktı. Bu beni derinden yaraladı."

Beste Açar, enerji boyutunda çalışmalar yaptığını ve babasının güçlerinin kendisine geçtiğini hatta paralel evrende babası Kayahan, Atatürk ve Mevlana ile iletişime geçebildiğini söyledi.

"YUSUF GÜNEY YAKIN ARKADAŞIM"

Kendisi gibi astral seyahat yaptığını söyleyen Yusuf Güney ile yakın arkadaş olduklarını belirten Açar, "Yusuf'a yaptığım seanslarla onun enerjisel blokajlarını kaldırdım ve enerjisini yükselttim" dedi.

Ayrıca Beste Açar, babasının müzik serüveninin beyazperdeye taşınması için hazırlıklara başladıklarını açıkladı.