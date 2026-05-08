Halk arasında "dolama otu" veya "dolama çiçeği" olarak bilinen bitki türleri, sadece zorlu iklim koşullarına dayanıklılığıyla değil, geleneksel tıptaki kullanım alanlarıyla da dikkat çekiyor.

Türkiye’nin yüksek rakımlı dağlık bölgelerinde, özellikle toprak tabakasının neredeyse hiç bulunmadığı kaya yarıklarında yetişen dolama çiçeği, botanik dünyasının en dirençli türleri arasında gösteriliyor. Karanfilgiller ve Turpgiller familyalarına ait olan bu bitki, drenajı yüksek, güneşli ve taşlı alanlarda gelişimini sürdürerek -15°C dereceye kadar soğuklara karşı hayatta kalabiliyor.

ADINI TEDAVİ ETTİĞİ HASTALIKTAN ALIYOR

Bitkinin en bilinen özelliği, ismine de kaynaklık eden "dolama" (paronişi) enfeksiyonu üzerindeki etkileridir. Geleneksel halk hekimliğinde, bitkinin taze yaprakları veya kökleri ezilerek lapa haline getiriliyor. Bu lapa, parmaklarda oluşan iltihaplı apselerin, çıbanların ve açık yaraların üzerine tatbik ediliyor. Bitkinin bu şekilde kullanımıyla, iltihabın olgunlaşarak dışarı akmasının sağlandığı ve bölgedeki zonklama tarzındaki ağrının hafifletildiği biliniyor.

BESLEYİCİ ÖZELLİKLERE SAHİP

Bilimsel adı Draba ve Paronychia olan bu bitki gruplarının bazı türleri, doğal bir C vitamini kaynağı olma özelliği taşıyor. İltihap giderici (anti-inflamatuar) bileşenleri sayesinde cilt üzerindeki şişlik ve kızarıklıkları dindirmek amacıyla haricen kullanılan bitki, doğal ekosistemlerin "sessiz eczanesi" olarak nitelendiriliyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR VAR

Doğa fotoğrafçıları için görsel bir zenginlik sunan sarı ve beyaz çiçekli bu türler, aynı zamanda biyolojik bir miras olarak korunuyor. Uzmanlar, bitkinin geleneksel yöntemlerle kullanımı yaygın olsa da, derin enfeksiyonlarda ve cerrahi müdahale gerektiren durumlarda mutlaka tıbbi bir görüş alınması gerektiğinin altını çiziyor.