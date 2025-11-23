Türk Lirası, 2025’te dolar karşısında, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 17 değer kaybederek dünyada en çok eriyen ikinci para birimi oldu. Kaybedenler liginde Arjantin Pesosu yüzde 27.64 ile liderliği korurken, her iki para birimi, diğer gelişen ülke para birimlerinin kayıplarına kıyasla 4 ile 7 katı oranında daha fazla değer kaybederek öne çıkıyor. TL’yi Hindistan Rupisi (-%4.25) ve Endonezya Rupiahı (-%3.58) izliyor. Diğer kaybedenler arasında Filipin Pesosu (-%1.7), Hong Kong Doları (-%0.21) ve Güney Kore Wonu (-%0.17) bulunuyor.

RUBLE KAZANÇTA ZİRVEDE

Sene başından 21 Kasım’a kadar geçen yaklaşık 11 ayda oluşan bu tablo dikkat çekici çünkü dolar yılbaşından bu yana tüm para birimleri karşısında yaklaşık yüzde 7.5 değer kaybetti, yani dolar küresel olarak zayıf bir yıl geçiriyor. Buna rağmen TL, doların güçsüzlüğünden faydalanamadı ve gelişen ülkeler liginde kaybedenler kulübünde yer aldı. Doların küresel piyasada değer kaybetmesine rağmen TL’ye karşı kazanç sağlamaması, ekonomideki belirsizliği ve kırılganlığı gözler önüne seriyor. Diğer taraftan, Ukrayna savaşı ve Batı’nın ağır yaptırımlarına rağmen Rus Rublesi yılın aynı döneminde yüzde 43.4 oranında değer kazanarak zirveye yerleşti.

Macar Forinti (%19.09), Çek Korunası (%15.59), Kolombiya Pesosu (%15.54), Brezilya Reali (%14.51), Meksika Pesosu (%12.65) ve Bulgar Levası (%11.19) güçlü performans gösteren para birimleri oldu. TL, Euro karşısında ise yılbaşından bu yana yüzde 27’nin üzerinde değer kaybederek daha da kırılgan bir tablo çizdi. Dolar kuru 35.35 TL’den 42.45 TL’ye yükselirken, Euro/TL 35.36 TL’den 48.99 TL’ye ulaştı. Vatandaşlar için TL’nin bu seyri, tasarruflarını koruma ve günlük harcamalarını yönetme konusunda endişeleri artırıyor.

‘Sürünen kur’ rejimi ile TL’de kontrollü erime

Merkez Bankası’nın (TCMB) döviz müdahaleleri nedeniyle serbest dalgalı kur statüsü değişti. IMF, bir süredir Türkiye'nin kur rejimini "sürünen kur" olarak sınıflandırıyor. Politik krizlilerin etkisiyle 19 Mart-21 Nisan arasında TCMB’nin lira desteği için döviz piyasasına müdahalesi 52.5 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Ekonomi yönetiminin uyguladığı ekonomik programın temelinde kuru baskılayarak enflasyonu düşürme stratejisi yer alıyor. Bu nedenle uluslararası bankaların ve piyasanın yıl sonu dolar tahminleri 43 ile 44 lira arasında şekilleniyor.