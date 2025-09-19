13 Eylül'de Mısır Kahire Müzesi'nin restorasyon atölyesindeki demir kasa içinde bulunan Antik Mısır'da Üçüncü Ara Dönem'e ait altın bir bileziğin kaybolduğu anlaşıldı. Soruşturmalar sonucu failin Mısır Müzesi'ndeki bir restorasyon teknikeri olduğu, altın bileziği 9 Eylül'de çaldığı ardından da bir gümüş tüccarıyla iletişime geçtiği belirlendi.

Tüccarın, bileziği 3 bin 750 dolara bir altın atölyesi sahibine sattığı, onun da bileziği 4 bin dolara altın dökümhanesinde çalışan bir işçiye sattığı, onun da bileziği diğer mücevherlerle birlikte eriterek yeni bir ürüne dönüştürdüğü ortaya çıktı.

Mısır İçişleri Bakanlığı şüphelilerin yakalandığı, suçlarını itiraf ettikleri, bileziğin satışından elde edilen paraya da el konulduğunu açıkladı.

Üç bin yıllık bileziğin paha biçilmez değerde olduğu belirtilmişti.

(Üçüncü Ara Dönem, Antik Mısır'da milattan önce 1075'ten 652 yılına kadar olan dönemi kapsıyor.)