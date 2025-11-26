Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde polis memuru S.U. (35), tartıştığı kayınvalidesi M.M.’yi (60) tabancayla öldürdü.
GEREKÇESİ 'MİRAS'
Demokrasi Mahallesi’ndeki bağ evinde çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine S.U.’nun kayınvalidesine ateş ettiği, ardından aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulunduğu bildirildi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı durumda bulunan S.U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.