Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Daire Başkanı ve Halkın Krizle Mücadele Yönetimi eski temsilcisi Anatol Kotau, 21 Ağustos'ta ailesi ve iş arkadaşlarına kişisel işleri için Türkiye'ye gideceğini söyleyerek Varşova'dan uçağa bindi. Gün içinde ailesi ve meslektaşlarıyla iletişim halinde olan Kotau, bir süre sonra yanıt vermeyi bıraktı. İstanbul'a gelişinin ardından Anatol Kotau'dan haber alamayan eşi, Belarus yetkililerine haber verdi. Türkiye ile yapılan görüşmelerin ardından Anatol Kotau'un bulunması için çalışma başlatıldı. Ekipler çalışmaların devamında 21 Ağustos'ta İstanbul Havalimanı'na gelen Kotau'un aynı gün İstanbul-Trabzon uçağında uçuş kaydı bulunduğu ve Trabzon Deniz Hudut kapısından Türkiye'den çıkış yaptığı öğrenildi.