Uşak kent merkezindeki İsmetpaşa Caddesi’nde görev yapan bir temizlik personeli, çalışma sırasında yerde sahipsiz bir plastik çanta buldu. İçinde değerli ziynet eşyaları ve nakit para olduğu öğrenilen çantayı emniyet birimlerine veya belediye yönetimine bildirmek yerine yanına alarak bölgeden uzaklaşan personelin bu hamlesi, dürüstlük ilkesine takıldı.

Çantasını kaybeden vatandaşın polise başvurması üzerine harekete geçen emniyet güçleri, bölgedeki KGYS (MOBESE) ve iş yeri güvenlik kameralarını titizlikle inceledi. Görüntülerde, çantanın Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan bir personel tarafından yerden alındığı ve yetkililere bilgi verilmeden olay yerinden götürüldüğü net bir şekilde tespit edildi.

Olayın emniyet tarafından belediye yönetimine bildirilmesi üzerine Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, konunun derhal incelenmesi talimatını verdi. Yapılan incelemelerin ardından, "kamu görevlisinin sorumluluklarını yerine getirmediği" ve "güveni kötüye kullandığı" gerekçesiyle söz konusu personelin iş akdi tek taraflı olarak feshedildi.

Belediye yönetiminden yapılan açıklamada, belediye çalışanlarının her zaman halka örnek olması gerektiği vurgulanarak, benzer bir suistimale asla müsamaha gösterilmeyeceği belirtildi. Bulunan çanta ise emniyet birimleri tarafından sahibine eksiksiz bir şekilde teslim edildi.