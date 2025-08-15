ABD'li Richard Guilford, cüzdanını 2014'te Ford fabrikasında araç montajı sırasında kaybetti. Gömlek cebinden düşmüş olabileceğini düşündü ve 30-40 aracı kontrol etti. Arkadaşları da onlarca aracı inceledi ancak sonuç alınamadı. Cüzdan adeta sırra kadem bastı.

Geçen ay Minnesota'nın Lake Crystal kentinde bir tamirci olan Chad volk, bir müşterinin aracında bakım yaparken motor ile hava filtresi kutusu arasına sıkışmış cüzdanı buldu. Aracın yaklaşık 240 bin km yol yaptığı ve bu sürede cüzdanın yerinden oynamadığı ortaya çıktı.

"İNSANLIĞA GÜVENİ TAZELEYEN BİR OLAY"

The Mirror'da yer alan habere göre Volk, cüzdanın içinde sahibinin ehliyeti ve kimliğini görünce Facebook'tan Guilford'a ulaştı. Yaklaşık 1125 km uzakta yaşayan Guilford, haberi alınca müthiş bir şaşkınlık yaşadı:

"İnsanlığa güveninizi tazeliyor. 'Bunu buldum, sana geri vereceğim' diyen insanlar hala var."

11 YIL BOYUNCA OLDUĞU GİBİ DURDU

Guilford, cüzdanın bu kadar uzun süre yağmur, kar ve sıcak motor ısısına rağmen zarar görmemesine de hayret ettiğini söyledi:

"Minnesota'nın dondurucu soğuğunda, Arizona'nın kavurucu sıcağında o kadar yol yapmış. Bu inanılmaz."

Cüzdanın 2010'lu yılların başında bir Noel hediyesi olduğunu belirten Guilford, içindekileri aynen koruyarak evinde vitrine koyacağını, çocuklarına ve torunlarına bu hikayeyi anlatacağını söyledi.

Ford yetkilileri ise olayı esprili bir şekilde "Tam da yerine denk gelen bir tamir" sözleriyle değerlendirdi.