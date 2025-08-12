Halit Yukay'ın parçalanmış yatına çarptığı öne sürülen geminin radar hareketleri ortaya çıkarken, Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinde, kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edildi.
GEMİNİN ÖNÜNDE SÜRTÜNME İZLERİ VAR
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, bölgedeki gemi trafiği ile Arel 7'nin rotasını mercek altına alırken, gemideki sürtme izlerini gösteren iki fotoğraf karesi de soruşturma dosyasına girdi.
İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos'ta saat 15.10’da Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere kendisine ait Graywolf isimli tekneyle denize açıldı.
Yukay'dan o günden bu yana haber alınamıyor. Graywolf isimli tekneyle ait parçalar Marmara Denizi'nde bulunurken, ekipler iş insanını arama çalışmalarını sürdürüyor.
Yukay'ın teknesinin nasıl parçalandığı olaya ilişkin en büyük soru.
Bir geminin tekneye çarpıp parçalanmasına neden olduğu iddiası üzerine başlatılan incelemede, Arel 7 isimli gemi kaptanı tutuklandı.