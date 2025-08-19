Yalova'dan Bozcaada’ya gitmek üzere 4 Ağustos günü ‘GrayWolf’ isimli teknesiyle denize açılan iş adamı Halit Yukay’ın teknesi parçalanmış halde bulunmuştu. Tekneye çarparak parçalanmasına neden olduğu iddia edilen ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T., tutuklanmıştı. Yapılan aramalarda tekneye ait koltuk ve tahta parçaları bulundu ancak Yukay’dan herhangi bir ize rastlanmadı. İşadamı, balık adamlar ve insansız deniz araçları ile aranıyor.



'GEMİ O KONUMDAYDI'



Denizcilik uzmanları Yukay'ın teknesindeki bir motor arızasını gidermek için makine dairesine girdiği sırada çarpışmanın meydana gelmiş olabileceğini, tecrübeli denizcinin makine dairesinde sıkışmış olabileceğini öne sürdü. “Marine Traffic” görüntülerinde de ‘Arel 7’ isimli geminin olay anında aynı konumda olduğu belirlenmişti.



TATLITUĞ: 'BU DÖRT BÖLGEYİ ARAYIN'



Yukay’ın yakın arkadaşı ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, arama çalışmalarına aktif olarak katılıyor. Tatlıtuğ, Karabiga, Avşa Adası, Paşalimanı Adası ve Narlı’dan Çakılköy’e kadar olan bölgeyi işaret ederek arama çalışmalarının buralara kaydırılmasını istedi.