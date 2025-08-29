Aksaray’da dondurma fabrikasında işçi olarak çalışan ve 17 Ağustos’tan beri kayıp olan 54 yaşındaki emekli jeoloji mühendisi Tekin Atılgan’dan haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Atılgan’ın otomobilini terk edilmiş halde buldu. Çalışmalarını derinleştiren polis, Atılgan’ın işyerindeki güvenlik kameralarını inceledi ve kaybolduğu gün dondurma fabrikasından çıkan bir aracın Niğde’nin Altunhisar ilçesi yönüne gittiğini tespit etti.

BUZDOLABINDA CESEDİ BULUNDU

Araştırmalarını bu bölgede yoğunlaştıran polis, Altunhisar yakınlarındaki kayalık bir alanda buzdolabı içinde Atılgan’ın cansız bedenini buldu.

TABANCAYLA VURULMUŞ

Otopsi sonucu, Atılgan’ın tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis, cesedin taşındığı aracın Y.C.K.’ye ait olduğunu ve Atılgan’ı kendisinin öldürdüğünü saptadı.

GÖZALTINA ALINDI

Y.C.K., dün kaçıp saklandığı Kayseri’de gözaltına alınarak Aksaray Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.