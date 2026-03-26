Geçtiğimiz günlerde Osmangazi Köprüsü'nde meydana gelen intihar vakasına dair detaylar gün yüzüne çıktı.

İddiaya göre, köprüye gelen genç bir kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle korkulukları aşarak kenara geçti. Durumu fark eden çevredeki sürücüler ve vatandaşlar, genç kadını ikna etmek için seferber oldu.

KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Vatandaşların uzun süren ikna çabalarına ve müdahalelerine rağmen genç kadın, kendini metrelerce yüksekten boşluğa bıraktı. O anlar, köprü üzerindeki diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

KİMLİĞİ SONRADAN ANLAŞILDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, vatandaşların ikna etmeye çalıştığı esnada genç kadının kendini aniden aşağıya bıraktığı görüldü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından yapılan çalışmada, hayatını kaybeden kişinin 21 yaşındaki sosyal medya fenomeni Kübra Karaaslan olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.