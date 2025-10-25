İspanya Ulusal Polisi, bir sergi için 3 Ekim'de Madrid'ten Granada'ya taşınma sırasında kamyondan çıkmayan ve kayıp olduğu belirtilen Picasso'nun değeri 600 bin euro olan 'gitarlı natürmort' adlı tablosunun bir paketin içinde bulunduğunu duyurdu.

Yetkililer tablonun kamyona hiç yüklenmemiş olduğu ihtimali üzerinde duruyor ancak konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Tablo 3 Ekim Cuma günü diğer sanat eserleriyle birlikte bir kamyona yüklenerek Granada'ya gönderildi.

Picasso'nun guaj boya ve kurşun kalem kullanarak yaptığı minyatür tablo, CajaGranada Vakfı'nın 'Still Life: The Eternity of the Inert' sergisinde yer alacaktı.

Vakfın açıklamasına göre kutular hafta sonu boyunca güvenlik kameralarıyla izlendi. 6 Ekim Pazartesi günü kutular açıldığındaysa Picasso'nun tablosunun yerinde olmadığı fark edildi.