Hakkari'de görev yapan ve bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'da tedavi gören polis memuru İsmail Tarhan ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

Dicle Üniversitesi Hastanesi'nden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Tarhan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

OLAY

Hakkari'de görev yapan ve bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören polis memuru İsmail Tarhan Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne yatırıldı.

Ancak geçen hafta hastaneden ayrılan İsmail Tarhan'dan bir daha haber alınamadı.

Durumun bildirilmesi üzerine, AFAD, itfaiye, polis ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri hastane çevresinde ve Dicle Nehri kıyısında arama çalışmalarına başladı.

Ekipler, nehir boyunca tarama yaparken, hastane çevresindeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

Aramalar sonucu polis memurunun cansız bedenine ulaşıldı.