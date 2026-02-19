Yenice’de Kaymakam Mert Can Çanga'yı cami çıkışında elinde ayakkabıları ile bekleyen koruma polisinin görüntüleri çok konuşulmuştu. Bu kez de Tercan'ın kurtuluş günü dolayısıyla düzenlenen kortejde Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, koruma polisine şemsiye taşıttı. Sosyal medyada o anlara tepki yağdı.

Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman'a gelen tepkilerden bazıları şöyle oldu:

'KORUMALAR GÜVENLİK İÇİNDİR'

'Tercan Kaymakamı Sayın Neslihan Kısa Duman koruma polisine şemsiye taşıtmak, kamu görevi ciddiyetiyle bağdaşmaz. Devlet makamı imtiyaz değil, sorumluluk yeridir. Korumalar güvenlik içindir, kişisel hizmet için değil. Devlet ciddiyeti, halkla aynı şartlarda yürüyebilmektir.'

'BU POLİSE MOBBİNGE GİRER'

Polisin görevi şemsiye tutmak, çanta taşımak, ayakkabı çekceği ile beklemek, çocuğunuzu okula götürmek değildir. Bu polise mobbinge girer. Sonra “neden polis intiharları artıyor” diye soruyorlar. Kalabalığın ortasında polise şemsiye taşıttıramazsınız!

'SEN PADİŞAH MISIN?'

'30 bin nüfuslu Tercan ilçesinin kaymakamı yağmur bile yağmaz iken koruma polisine şemsiye tutturuyor. Sen kimsin padişah mı?'