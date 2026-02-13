Karabük'ün Yenice ilçesinde bir caminin önünde çekildiği iddia edilen bir görüntü sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı.

Bir koruma polisinin, cami çıkışında elinde ayakkabı ve ayakkabı çekeceği ile Yenice Kaymakamı Mert Can Çanga'yı beklediği iddia edildi.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Av. Mustafa Kemal Çiçek, Yenice ilçesinde bulunan Yeşil Cami'de yaşandığını belirtti.

'EMİR KULUYUM'

Çiçek, koruma polisini uyararak böyle bir görevinin olmadığını söylediğini, koruma polisinin ise "Emir kuluyum" şeklinde yanıt verdiğini iddia etti.

Kaymakamın, koruma polisine ayakkabısını taşıtması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.