Giresun’un Piraziz ilçesinde düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni, Kaymakam Burak Öz’ün geç gelmesi nedeniyle aksadı. Atapark’taki Atatürk Anıtı önünde yapılan törene ilçedeki resmi kurumların ve siyasi partilerin temsilcileri sabah saatlerinde katıldı. Programda çelenk sunumlarının Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı ardından siyasi partiler tarafından yapılması, bunun ardından da saygı duruşunda bulunulması planlanmıştı.

Ancak Kaymakam Öz, saat 09.05’teki saygı duruşundan çok kısa süre önce tören alanına geldi. Kaymakamlık çelengini koymasının ardından Belediye Başkanlığı ve AKP İlçe Başkanlığı çelenkleri anıta bırakıldı. Sirenlerin çalmasıyla CHP, MHP ve İYİ Parti çelenkleri konulamadan saygı duruşuna geçildi. Söz konusu partilerin temsilcileri, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından çelenklerini anıta bıraktı.

CHP Piraziz İlçe Başkanı Zelfi Görgülüoğlu, Kaymakamın geç kalmasının törene gölge düşürdüğünü belirterek, “Ne yazık ki bu yıl ilçemizde 10 Kasım’a ve Atamıza layık bir tören gerçekleştirilemedi. Yılda bir kez düzenlenen bu anlamlı günde herkesin gereken özeni ve saygıyı göstermesi gerekiyor” dedi.