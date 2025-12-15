Merkez Bankası’nın ödemeler dengesi verilerine göre ‘kaynağı belirsiz para’ olarak nitelendirilen net hata noksan kaleminde yaşanan çıkış, yıllık bazda 2.5 kat artış gösterdi. Geçen yılın aynı döneminde net hata noksan kaleminde 6.4 milyar dolarlık düşüş görülmüştü.

2.2 MİLYARLIK EV ALIMI

Diğer yandan Türkiye yabancı yatırımcı beklerken, yurt içindeki sermayeyi de kaptırıyor. Ekimde yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 128 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 966 milyon dolar yükseldi. Gayrimenkul tarafında ise daha dengeli bir görünüm var. Ekim ayında yabancılar, Türkiye’den 240 milyon dolarlık gayrimenkul alırken, Türklerin yurt dışı gayrimenkul alımı 225 milyon dolar oldu. Yılın başından bu yana ise yurt dışından gayrimenkul alımı 2.2 milyar doları aşarak

rekora yaklaştı.