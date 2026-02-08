Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılının ilk nakit gerçekleşmeleri raporunu yayımladı. Ocak ayında Hazine’nin kasasına 1 trilyon 365 milyar TL nakit girişi olurken, toplam giderler 1 trilyon 611 milyar TL olarak gerçekleşti. Ancak asıl dikkat çekici rakam faiz tarafında: Ocak ayında yapılan faiz ödemeleri 453 milyar 680 milyon TL ile toplam giderlerin yaklaşık yüzde 28’ini oluşturdu. İktidar, emekliye ‘kaynak yok’ deyip, emeklinin taban aylığına sadece 1.062 lira zam yaparken, son rakam, ‘milletin vergisi faizciye akıtılmış’ dedirtti. Üstelik, 2026 bütçesinde faiz giderleri için 2.7 trilyon liralık rekor kaynak ayrıldı.

HER EMEKLİYE 26 BİN LİRA

Faiz giden para emekliye harcansaydı 17 milyon kişinin her birine yıllık 26 bin lira verilecekti. Çalışma ekonomisi uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı verilerle asıl meselenin kaynak yetersizliği değil, bütçe tercihi olduğunu vurguladı. Emeklilere yapılacak sınırlı artışların bütçe imkansızlığıyla açıklanamayacağını savunan Aziz Çelik, şu ifadeleri kullandı: “Meğer kaynak varmış. Faize bol kepçe kaynak varmış! 1 trilyon 611 milyar liralık toplam Hazine giderinin 454 milyar lirası faize gitmiş! Geçen yıl ocak ayında Hazine harcamalarının yüzde 15’i faize giderken, 2026 Ocak’ta yüzde 28’ye yükselmiş! Tekrar edelim: Kaynak değil tercih sorunu var!”