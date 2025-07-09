Hindistan'da Ghaziabad kentinin Govindpuram bölgesinde meydana gelen olay, aile içi şiddet tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. 1 Temmuz’da yaşandığı belirtilen olayda, gelin ile kayınvalide arasında başlayan sözlü tartışma bir anda fiziksel saldırıya dönüştü. Şiddet anları ise hem güvenlik kamerasına hem de gelinin annesinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Annesi Kayda Aldı, Sosyal Medyada Paylaştı

İddiaya göre, adı Akanksha olarak açıklanan gelin, evin dış merdivenlerinde kayınvalidesi Sudesh Devi ile tartışmaya başladı. Tartışma esnasında gelinin annesi cep telefonunu çıkararak kayıt yapmaya başladı. Görüntülerde, Sudesh Devi’nin videoyu durdurmak için hamle yaptığı ancak gelin tarafından defalarca darbedildiği görülüyor. Şiddet, evin kapısının açılmasıyla son buldu.

Polis İlk Başta Şikâyeti Kabul Etmedi

Sudesh Devi’nin, yaşadığı şiddetin ardından polis merkezine giderek şikâyetçi olmak istediği ancak dilekçesinin ilk etapta kabul edilmediği öğrenildi. Hindistan basınında yer alan haberlere göre, gelinin ailesinin polis içerisinde bağlantıları olduğu da öne sürüldü. Baskılar sonrası olayla ilgili resmi şikâyet (FIR) kayda geçirildi.

Maharashtra’da Başka Bir Şiddet: Baba Kızının Gözleri Önünde Dövüldü

Hindistan’da bir diğer şiddet vakası ise Maharashtra eyaletinde yaşandı. Küçük kızına sözlü tacizde bulunan şahıslara tepki gösteren bir baba, dokuz kişilik bir grup tarafından feci şekilde dövüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, küçük kızın “Ağabey, ne olur babamı dövmeyin” diyerek yalvarması yürekleri dağladı. Saldırganlar ise ellerindeki sopalarla vurmaya devam etti.

Bu olaylar, Hindistan’da aile içi ve toplumsal şiddetin ulaştığı ürkütücü boyutları bir kez daha gözler önüne serdi.