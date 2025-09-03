

Son olarak 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde yer alan Kayra Şenocak verdiği kilolarla dikkat çekmişti. Şenocak'ın son hali gündem olmuştu.

"En son kendimi tartıda 130 kilo görünce artık bir şeyler yapmam gerektiğini anladım" diyen Kayra Şenocak sağlıklı beslenme ve sporla 1 yıl içinde 45 kilo verdiğini açıklamıştı.

Önceki gün Nişantaşı'nda eşi Ayşe Şenocak ile görüntülenen Kayra Şenocak, bu değişimin oyunculuk kariyerine olumlu yansıdığını söyledi.

"SAĞLIĞIMA VE OYUNCULUK KARİYERİNE İYİ GELDİ"

Daha karizmatik teklifler aldığını belirten oyuncu "Zayıflamam hem sağlığıma hem de oyunculuk kariyerime iyi geldi. Eski görüntüme göre artık roller gelmiyor. Daha yakışıklı ve akılda kalan karakterleri oynamam için teklifler geliyor. Bu halimden memnunum. Kilo almamak için de yediklerime çok dikkat ediyorum" dedi.