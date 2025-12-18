Kayseri’de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) akademisyenleri, 17 Aralık 2016’da terör saldırısında şehit olan 15 askeri andı. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ve çok sayıda akademisyen, Sabancı Kültür Sitesi önünden ellerinde Türk bayrakları ile saldırının gerçekleştiği durağa yürüdü.

Altun ve beraberindekiler, burada şehitler için dua etti ve durağa gül bıraktı. Kayseri ve tüm Türkiye’yi yasa boğan saldırı, 17 Aralık 2016’da Erciyes Üniversitesi Kampüsü’nde meydana geldi. Teröristler, çarşı iznine çıkan Komando Tugay Komutanlığı personelini hedef aldı. Canlı bomba saldırısında 15 asker şehit oldu.