Kayseri’de hakkında “hırsızlık” suçundan kesinleşmiş 31 yıl 1 ay hapis cezası bulunan L.U. isimli kadın hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Yürütülen çalışmalar kapsamında L.U.’nun saklandığı adres tespit edildi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, kadın hükümlüyü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından L.U., cezaevine teslim edildi.