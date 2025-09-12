2017'de, Kızılırmak Nehri üzerine kurulu Kocasinan ilçesindeki Yamula Barajı'nın çevresinde bir çobanın ihbarı üzerine bulunan fosil alanındaki kazılar sürüyor.

Bölgede zürafa, fil, mamut, gergedan, üç toynaklı at, bovit denilen boş boynuzlu koyun ve domuz gibi hayvanların fosillerine denk gelinmişti.

"FİL SENESİ"

Kazıda çalışan uzman arkeolog Ömer Dağ, bu yıl çoğunlukla fil fosilleri keşfettiklerini söyledi. Dağ, şunları anlattı:

"Bu sene fil senesi diyebiliriz. Kazıların başladığı 2018'den bu zamana kadar iki kafatası bulabilmiştik ama bu yıl sadece bir sezonda üç kafatası tespit ettik. Bir tanesinin yanında alt çenesi de mevcuttu. Defans (fillerin en uzun dişleri) işlerinin korunma durumları biraz kötüydü ama üç kafatası da tama yakındı."

Dağ'ın paylaştığı bilgilere göre bölgenin tarihlendirilmesi için radyoizotop analizi yaptırıldı. Çevril ve Taşhan bölgeleri 7,7 milyon yıllık, Hırka bölgesi 7,5 milyon yıllık çıktı.

Fil fosilleri Çevril Mahallesi'nde bulundu. Dağ, mahalle için "Aslında biz oraya artık ‘fil bölgesi’ diyoruz çünkü ağırlıklı olarak fil fosillerini orada keşfettik. Bulduğumuz fosillerin kimisinin arasında 100 metre, kimisinin arasında 200-300 metre mesafe vardı" dedi.

Kayseri'deki fosil kazılarından en dikkat çekici bulguysa, alanın megafauna (dev hayvan) özelliği taşıması.

Dağ, dev fosillerinin korunma durumu ve büyüklüğü itibarıyla uluslararası literatürde de ilgi çektiğini söyledi.

Fosillerin bölgenin paleocoğrafyası (geçmiş dönemdeki coğrafyası) hakkında da bilgiler verdiğini vurgulayan dağ Dağ, şunları ekledi:

"Fillerin bir noktada toplanması, yoğun olduklarının gözlemlenmesi, bulduğumuz noktanın paleocoğrafyası hakkında bilgi veriyor. Çünkü tespit ettiğimiz bazı fil türleri, bataklık ortamda alt çenesiyle bataklığı kazıyarak aslında yiyeceğini buluyor. Kimi fil örneklerinin de tamamen ağaçtaki o filizlerden beslenerek, ağacı devirerek beslendiğini gözlemleyebiliyoruz. Aslında biz fosillerin farklı farklı noktalarda bulunmasını, tamamen o dönemki paleocoğrafyayla alakalı olduğu kanısına varıyoruz."