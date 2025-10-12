Olay, Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde meydana geldi.
Evlerinin bahçesinde oturan baba Z.Y. ile oğlu K.Y., silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda baba ve oğlu yaralanırken şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırı sonrası kaçan şüpheliler C.K, M.Y. ve C.T'yi gizlendikleri yerde gözaltına aldı.
Gözaltına alınan C.K. (21), M.Y. (20) ve C.T'nin (38) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K. ile M.Y. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, C.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Silahlı saldırı sonucu yaralanan baba-oğulun ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
ŞEHİT BABASINI DARBETMİŞLER
Bu arada Kayseri'nin yerel haber sitelerinden DenizPostası'nda yer alan habere göre, silahlı saldırıda yaralanan baba ve oğlunun geçen temmuz ayında, şehit babası Astsubay Serkan Karakaya'yı darbeden kişiler olduğu öğrenildi.
Söz konusu anlara ait görüntülerin ortaya çıkması üzerine olay, infiale neden olmuş ve saldırganlar gözaltına alınmıştı.
Olayla ilgili şüphelilerden biri tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
NE OLMUŞTU?
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz 2018'de, üs bölgesinde görevli eşi Serkan Karakaya’yı ziyaret eden Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Bedirhan Karakaya’nın dönüş yolunda içinde bulunduğu otomobil geçerken, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı infilak etmişti.
Patlamada Nurcan Karakaya olay yerinde, 10 aylık bebeği Bedirhan ise kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.