Kayseri'de iddiaya göre eski sevgilisi A.A. tarafından tüfekle vurulan 36 yaşındaki Ebru K., yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre Melikgazi ilçesi Mimarsinan Demokrasi Mahallesi'nde Ebru K. ile eski sevgilisi olduğu iddia edilen 41 yaşındaki A.A. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.A., tüfekle Ebru K.’yı ağır yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ebru K., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Ebru K.’nın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan A.A.’nın emniyetteki işlemleri sürüyor.