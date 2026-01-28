İlçe sınırları içindeki baraj gölünün Menengi mezrası yakınlarındaki kısmı, düşük sıcaklıkların etkisiyle yer yer buz tuttu.
Havadan kaydedilen görüntülerde, göl yüzeyinde beliren halka biçimli buz oluşumları ve bu halkaların merkezinden dışa doğru uzanan çatlaklar dikkat çekti.
Beyaz ve açık mavi tonların öne çıktığı buz tabakası, yukarıdan bakıldığında insan gözünün iris ve göz bebeğine benzeyen doğal desenler ortaya çıkardı.
Bu tür şekillerin, donma sürecinde yaşanan ani sıcaklık değişimlerine bağlı olarak oluştuğu belirtildi.