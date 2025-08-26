Kadına yönelik şiddetin ilk adresi Kayseri oldu. Manisa’dan Kayseri’ye gelen Ufuk A., boşandığı eşi Hatice C.’yi bıçakla ağır yaraladı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Aras Sokak’ta meydana geldi. Manisa’da yaşayan Ufuk A., Kayseri’de oturan boşandığı eşi Hatice C.’nin evine geldi.

İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Hatice C., eski eşi Ufuk A. tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hatice C.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olay yerinden kaçan Ufuk A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

ÖLDÜRÜP İNTİHARA KALKIŞTI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, karısını tabancayla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu.

İstasyon Mahallesi'ndeki Hisar Sitesi'nde bir daireden silah sesi duyanlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları kontrollerde Sevgün U'nun kocası tarafından göğsünden tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Eşine ateş ettikten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan Cengiz U, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Cengiz U'nun hayati tehlikesinin sürdüğü, çiftin 4 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

İSTANBUL'DA BİR KADIN EVLADI TARAFINDAN KATLEDİLDİ

Sultangazi'de tartıştığı annesini silahla vurarak öldüren şüpheli kaçtı.

Yunus Emre Mahallesi 1385 Sokak üzerinde 5 katlı binanın en üst katında oturan Azad K. (20) ile annesi Çiğdem K. (45) arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Azad K, annesini tabanca ile vurduktan sonra kaçtı.

İhbar edilmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Polis, sokak ve bina çevresinde önlem alırken, eve giren sağlık çalışanları anne Çiğdem K'nin öldüğünü belirledi.

Ekiplerin, olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından Çiğdem K'nin cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.