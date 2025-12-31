KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜŞ. SAN. TİC. A.

İ L A N

KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜŞAVİRLİK

TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN



Kayseri Ulaşım A.Ş.’nin Katener Direkleri, Otobüsler ve Tramvay Araçlarındaki Reklam Alanlarının 24 (Yirmidört) Aylığına Kiraya Verilmesi İşi için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.maddesi (a) bendi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ile ihalesi yapılacaktır.

1. İhale 16.01.2026 Cuma günü saat 15:00’de Kayseri Büyükşehir Belediyesi 325 nolu ihale odasında yapılacaktır.

2. İhale Şartnamesinin ve Eklerinin Görülüp, (Doküman Bedeli 20.000.00 TL) Satın Alınacağı Yer: Kayseri Ulaşım A.Ş Ticaret Müdürlüğü

3. İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.maddesi (a) bendi gereğince Kapalı Teklif İhale Usulü

İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:



Tüzel Kişiler;

a. Teklif sahibinin noter tasdikli imza sirküleri,

b.Teklif sahibinin kanuni ikametgâhı ve tebligat adresinin beyanı, iletişim bilgileri,

c. Teklif sahibinin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,

d. İhale sırasında firmayı vekil sıfatıyla temsil edenin noter tasdikli vekâletnamesi ve imza beyanı

e. Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)

f. Doküman alındı makbuzu ve belgesi,

g. İhale dokümanlarının tüm sayfalarının okunup anlaşıldığına dair her sayfaya kaşe + imza olacaktır.

h. Bağlı olunan Ticaret Odasından alınmış ve ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair İhale Durum Belgesi

i. Şirket yetkililerinin ve Yönetim Kurulunun Adli Sicil Kaydı yoktur ibareli sabıka kaydı.

j. 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

k. 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

l. Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için aşağıda belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

-Bağlı bulunulan odaya ait kayıt belgesi

-Noter tasdikli imza sirküleri

-2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname

m. (1) İsteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

(2) İstekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde tamamlanan,

b) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde devam eden işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında tamamlanan,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen, işlerle ilgili kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme (noter tasdikli veya damga vergisi tahsil edilmiş, işle ilgili düzenlenmiş faturalar ve işin belirtilen kısmının tamamlandığına dair belge,)

n. Benzer iş olarak tramvay, lastik tekerlekli araç giydirme işi, araç içi reklam işleri, açık hava reklam işleri.

o. İstekli tarafından muhammen bedelin % 50' şin den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

p. İstekli, ihale ilan tarihinden sonraki tarihlerde ilgili kurumlardan alınmış olan SGK ve vergi borcu olmadığına dair belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaktır.

q. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri: Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gerçek Kişiler;

a. Nüfus cüzdanı sureti,

b. Noter tasdikli imza beyannamesi,

c. Teklif sahibinin kanuni ikametgâhını ve tebligat adresinin beyanı, iletişim bilgileri,

d. Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)

e. Dosya alındı makbuzu ve belgesi,

f. İhale dokümanlarının tüm sayfalarının okunup anlaşıldığına dair her sayfaya kaşe + imza olacaktır.

g. “Adli sicil kaydı yoktur” ibareli sabıka kaydı,

h. 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

i. 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

r. Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için aşağıda belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

-Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi ve noter tasdikli imza beyannamesi (üzerinde imza örneklerinin bulunduğu yeni alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport vb. resmi kimliklerin ibrazı halinde imza beyannamesi istenmeyecektir.)

-Noter tasdikli imza beyannamesi

-2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname

j. (1) İsteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

(2) İstekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde tamamlanan,

b) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde devam eden işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında tamamlanan,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen, işlerle ilgili kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme, (noter tasdikli veya damga vergisi tahsil edilmiş, işle ilgili düzenlenmiş faturalar ve işin belirtilen kısmının tamamlandığına dair belge,)

k. Benzer iş olarak tramvay, lastik tekerlekli araç giydirme işi, açık hava reklam işleri.

l. İstekli tarafından muhammen bedelin % 50' sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

m. İstekli, ihale ilan tarihinden sonraki tarihlerde ilgili kurumlardan alınmış olan SGK ve vergi borcu olmadığına dair belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaktır.

s. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri: Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4- İhaleye katılacak İstekliler yukarıdaki belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış belgeleri ihale saatinden önce kapalı zarf içerisinde İdare’ye sunmak zorundadır.

5- İstekliler 16/01/2026 Cuma günü saat 12:00’e kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla 2886 sayılı kanunun 37. maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

6- Son müracaat tarihi 16/01/2026 Cuma günü saat 12:00’e kadar olup, müracaatlar şirketimizin Ticaret Müdürlüğüne yapılacaktır. Keyfiyet ilanen duyurulur.

KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜŞAVİRLİK

TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİC. A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İşin Adı Adet İşin Süresi 1 Yıllık Muhammen Bedel KDV Hariç 2 Yıllık Muhammen Bedel KDV Hariç Geçici Teminat SİRİO HRS ARAÇ İÇİ

REKLAM ALANLARI

50 cm x 70 cm 456 24 Ay 6.388.132,20 TL 12.776.264,40 TL 383.287,93 TL (350.000,00 TL Ek Geçici Teminat)



Toplam : 733.287,93 TL BOZANKAYA HRS ARAÇ İÇİ REKLAM ALANLARI

83 cm x 124 cm 62 24 Ay OTOBÜS ARAÇ İÇİ

REKLAM ALANLARI

50 cm x 70 cm 188 24 Ay KATENER DİREĞİ

REKLAM ALANI TİP 1

90 cm x 230 cm 1079 24 Ay KATENER DİREĞİ

REKLAM ALANI TİP 2

85 cm x 130 cm 26 24 Ay





#ilangovtr Basın no ILN02371340