Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında konuk ettiği Trabzonspor'a 3-1'lik skorla mağlup olan Zecorner Kayserispor, maçın hakemi Cihan Aydın'ın kararlarına yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kayserispor Kulübü olarak son haftalarda takımımız aleyhine verilen hakem kararlarını endişe ve öfkeyle takip etmekteyiz. Ne yazık ki bu akşam oynanan karşılaşmada da emeklerimizin bir kez daha yok sayıldığı bir hakem yönetimi ile karşı karşıya kaldık. Orta hakem Cihan Aydın ve VAR hakemi Özgür Yakaya'nın verdiği ve vermediği kararlar, sahada mücadele eden futbolcularımızın alın terini hiçe saymıştır. Futbolun adaletine gölge düşüren bu hatalar artık 'insani hata' sınırlarını aşmış, sistematik bir mağduriyete dönüşmüştür. Özellikle VAR hakemi Özgür Yakaya'nın geçmişte orta hakem olarak görev yaptığı bir karşılaşmada açık ofsayt olan bir golü geçerli sayarak ciddi bir hataya imza attığı kamuoyunun hafızasındadır. Bugün VAR koltuğunda oturmasına rağmen benzer tartışmalı kararların yeniden yaşanması Türk futbolunun hakem sistemine olan güveni daha da sarsmaktadır. Kayserispor sahada mücadele ederek kazanmaya çalışan, emeğiyle ayakta duran bir kulüptür. Ancak haftalardır yaşanan hakem hataları artık sabrımızın sınırlarını zorlamaktadır. Bir kulübün emeğinin bu kadar kolay yok sayılması kabul edilemez. Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve Merkez Hakem Kurulu'nu bu yaşananlarla ilgili derhal harekete geçmeye davet ediyoruz. Hakem hatalarının sürekli olarak aynı kulübün aleyhine sonuç doğurması tesadüf olarak açıklanamaz. Kayserispor'un emeğini, alın terini ve hakkını kimsenin gasp etmesine izin vermeyeceğiz. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve kulübümüzün hakkını her platformda savunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

NURETTİN AÇIKALIN: SENİN KAYSERİSPOR'LA NE GİBİ BİR DERDİN VAR?

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın da hakem kararlarını eleştirerek şunları söyledi:

"Özgür Yankaya senin Kayserispor'la ne gibi bir derdin var? Bugün sahadaki hakem, senin Kayserispor'la ne sorunun var? Biz bu hakemlerin ismini her defasında MHK'ye bildirmemize rağmen hangi amaçla bunları buraya gönderiyorsunuz? Bu zamana kadar ben başkan olarak hiçbir hakemin hakkında konuşmadım ama bundan sonra yeter. Bu kararları neye göre verdin Cihan Aydın? Bu şehrin hakkını nasıl yedin. Trabzon'la Beşiktaş'ın kendi içerisinde 3'üncülük mücadelesi olabilir. Bizim dışımızda olan konular. Biz ilgilenen konular değil bunlar. Kayserispor burada bir karakter ortaya koyuyor. Ligde kalma mücadelesi veriyor. Ne hakla buna müdahale ediyorsunuz? Merkez Hakem Kurulu Başkanı bu gece istifa etmelisin. Federasyon başkanımız Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu, bizim şu anda bulunduğumuz görevleri yıllarca yaptınız. Lütfen bu konuya müdahale ediniz. Eyüpspor maçında haksız yere ofsayttan gol yiyoruz. Yine VAR'da Özgür Yankaya var. Yetmemiş, doymamış, bugün bir daha vermişler. Böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Burası Kayserispor. Bakın büyük gelir size, yutamazsınız. O yüzden biz onurumuzla mücadele vermeye çalışıyoruz. Hakemlerin içerisinde olduğu pislikleri de zaten federasyon ortaya çıkarttı. Artık kimin hangi pislik içerisinde olduğunu da bilmiyoruz. Yani söyleyecek söz, kelime bulamıyorum."