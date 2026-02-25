Trendyol Süper Lig'de 17 puanla düşme hattında yer alan ve Radomir Djalovic ile yollarını ayıran Kayserispor, Norveçli teknik direktör Erling Moe ile el sıkıştı. Gece geç saatlerde Kayseri Erkilet Havalimanı'na gelen 56 yaşındaki teknik direktörü Kayserispor Başkan Yardımcısı Süleyman Akın, Kayserispor Sportif Direktörü Muhammet Türkmen ve taraftarlar karşıladı. 1.5 YILLIK SÖZLEŞME Daha önce Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in ekibinde antrenör olarak görev alan Erling Moe ile Kayserispor arasındaki anlaşma, 1.5 yıllık olacak. Moe, günün ilerleyen saatlerinde Sarı-Kırmızılı ekibe imza attıktan sonra takımla ilk idmanına çıkacak. Norveçli teknik adam, Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor'un deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçta takımın başında olacak.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.