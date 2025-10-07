Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol'un görevine son verdi.
Bu ayrılıkla birlikte Süper Lig’in geride kalan 8 haftasında toplam altı teknik direktörle yollar resmen ayrılmış oldu. Gisdol’un yanı sıra İsmet Taşdemir (Gaziantep FK), Ole Gunnar Solskjær (Beşiktaş), José Mourinho (Fenerbahçe), Çağdaş Atan (Başakşehir) ve Selçuk Şahin (Eyüpspor) da takımlarındaki görevlerinden ayrılan isimler arasında yer aldı.
Kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, yaptığı açıklamada, Gisdol ile yolları ayırdıklarını söyledi.
Alman çalıştırıcıya teşekkür eden Açıkalın, yeni teknik direktörle ilgili çalışmaların sürdüğünü aktardı. Başkan Açıkalın, yeni teknik adamı, takımın yarın Antalya'da gireceği kampa yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti.
Sarı-kırmızılı ekip, Markus Gisdol yönetiminde ligde çıktığı 8 maçta 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 5 puan topladı.
Kayserispor, bu maçlarda 5 kez rakip ağları havalandırırken, kalesindeki 17 gole engel olamadı.