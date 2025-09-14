Süper Lig’in 5’inci haftasında Zecorner Kayserispor sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından ev sahibi ekip puanını 3’e, konuk ekip ise 9’a yükseltti.

18’inci dakikada Kayserispor kontra atağa çıkmak isterken orta alanda top kaybı yaptı. Juan, ceza sahası içinde sol çaprazda plase vuruşla topu filelere gönderdi. Maçın hakemi yardımcısının uyarısı ile ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

34’üncü dakikada Mane’nin ceza sahası yayının dışından kaleyi tam cepheden gören noktadan yerden yaptığı vuruşta top kaleci Lis’ten döndü. Dönen topa hareketlenen Mendes’in vuruşunda Lis, kalesini gole kapadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

47’nci dakikada Mendes’in sağ çaprazdan Göztepe ceza sahası içine havalandırdığı topta, Opoko’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla oyun alanının dışına gitti.

59’uncu dakikada Dennis sol kanattan topu Kayserispor yarı alanına taşıdı. Ceza sahası içinde sol çaprazdan Dennis’in yaptığı vuruşta kaleci Onurcan topu kornere çeldi.

60’Incı dakikada Kayserispor öne geçti. Benes’in pasıyla topla buluşan Cardoso, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

70’inci dakikada Göztepe savunmasının orta alanda kaptırdığı topta, kaleci Lis’in önde olduğunu gören German’ın orta sahadan vuruşunu yaptı. Kaleci Lis, topu kontrol etti.

85’inci dakikada Göztepe eşitliği yakaladı. Furkan Soyalp’in müdahalesiyle Efkan Bekiroğlu yerde kalınca hakem serbest vuruş verdi. Efkan Bekiroğlu’nun sert şutunda top ağlara gitti: 1-1.

90’ıncı dakikada Göztepe savunmasından seken topta, Benes’in gelişine yaptığı sert vuruşta kaleci Lis gole izin vermedi.

Karşılaşma, 1-1’lik eşitlikle sona erdi.