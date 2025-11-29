Trendyol Süper Lig'in 14. haftasına Çaykur Rizespor ile Zecorner Kayserispor, Çaykur Didi Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi Kayserispor 1-0 kazandı.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 57. dakikada Laszlo Benes kaydetti. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Kayserispor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu galibiyetle birlikte Kayserispor, Süper Lig'de 2 maçın ardından galip gelirken Çaykur Rizespor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı.