Markus Gisdol ile yollarını ayıran Kayserispor, teknik direktörlük görevi için sürpriz bir isimle anlaştı. Kayserispor, teknik direktörlük görevi için Radomir Djalovic ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde: “Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Radomir Djalovic ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Radomir Djalovic'e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.”